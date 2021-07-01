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В Тюмени стрижку живой изгороди проведут на 106 территориях

Общество, 18:15 12 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стрижку живой изгороди проведут в скверах, парках и улицах Тюмени. Рабочие приведут в порядок более 220 тыс. квадратных метров кустарников на 106 территориях, сообщает ЛесПаркХоз.

По словам специалистов, живая изгородь и бордюры из кустарников подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличение густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки и продолжают в течение всей жизни.

Одновременно у таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви. В вегетационный период (по мере отрастания) стрижка производится три-шесть раз за период.

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# комфортная городская среда , кустарники

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