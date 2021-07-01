  • 12 июля 202112.07.2021понедельник
  • USD74,4675
    EUR88,1397
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На Ямале открыли дополнительный ковидный госпиталь

Общество, 16:57 12 июля 2021

правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Отделение на 50 коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией развернуто в окружном СПИД-Центре на Ямале, сообщает правительство округа.

Поликлиника центра продолжит прием пациентов, состоящих на диспансерном учете. Кабинет вакцинации также продолжит работу в привычном режиме с соблюдением мер предосторожности и разведением потоков пациентов.

Всего на данный момент в муниципалитетах Ямала развернуто 763 койки для больных коронавирусом. Резерв свободных коек держится на уровне 15%. Дополнительные мощности открыты практически во всех городах и районах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:12 12.07.2021Подразделения Росгвардии по Тюменской области принимают участие в крупнейшем учении "Заслон-2021"
18:24 12.07.2021Более 500 проб воды и 60 проб песка исследовали специалисты в зонах отдыха Тюменской области
18:15 12.07.2021В Тюмени стрижку живой изгороди проведут на 106 территориях
18:02 12.07.202113 июля - события дня