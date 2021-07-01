На Ямале открыли дополнительный ковидный госпиталь

| Фото: правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Отделение на 50 коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией развернуто в окружном СПИД-Центре на Ямале, сообщает правительство округа.

Поликлиника центра продолжит прием пациентов, состоящих на диспансерном учете. Кабинет вакцинации также продолжит работу в привычном режиме с соблюдением мер предосторожности и разведением потоков пациентов.

Всего на данный момент в муниципалитетах Ямала развернуто 763 койки для больных коронавирусом. Резерв свободных коек держится на уровне 15%. Дополнительные мощности открыты практически во всех городах и районах.