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Кинопоказ памяти Владимира Меньшова пройдет на набережной в Тюмени

Общество, 10:16 13 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показ фильма "Розыгрыш", посвященный памяти Владимира Меньшова, пройдет в арт-пространстве на набережной в Тюмени 14 июля, начало в 17 часов, сообщают организаторы.

"Розыгрыш" — художественный фильм, полнометражный режиссерский дебют Владимира Меньшова, снятый в 1976 году. Прощающиеся с детством старшеклассники начинают по-новому относиться к дружбе и любви, к таланту и соперничеству.

Кроме того, 14 июля в арт-пространстве пройдет показ программы фестиваля "Ноль плюс". Зрителей ждут добрые и поучительные фильмы и мультфильмы для всей семьи.

А с 16 до 18 часов здесь развернется пленэр. Порисовать на свежем воздухе могут все желающие.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+.

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# арт-пространство , кино , набережная

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