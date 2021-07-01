Кинопоказ памяти Владимира Меньшова пройдет на набережной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показ фильма "Розыгрыш", посвященный памяти Владимира Меньшова, пройдет в арт-пространстве на набережной в Тюмени 14 июля, начало в 17 часов, сообщают организаторы.

"Розыгрыш" — художественный фильм, полнометражный режиссерский дебют Владимира Меньшова, снятый в 1976 году. Прощающиеся с детством старшеклассники начинают по-новому относиться к дружбе и любви, к таланту и соперничеству.

Кроме того, 14 июля в арт-пространстве пройдет показ программы фестиваля "Ноль плюс". Зрителей ждут добрые и поучительные фильмы и мультфильмы для всей семьи.

А с 16 до 18 часов здесь развернется пленэр. Порисовать на свежем воздухе могут все желающие.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+.