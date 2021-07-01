Тюменцев 55+ приглашают в Школу имиджа и стиля

| Фото: сообщество: "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" во ВКонтакте | Фото: сообщество: "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" во ВКонтакте

Новый цикл обучения для представительниц старшего поколения стартует в школе имиджа и стиля "Элегантный возраст" в Тюмени с 20 июля.

На уроках моды частники узнают правила ухода за кожей, научатся наносить дневной и вечерний макияжи, делать укладку, а также подбирать модный образ, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Организаторы проекта — благотворительный фонд "Старшее поколение" и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия и повышения качества жизни.

Записаться можно по тел.: (3452) 30-39-59 в будние дни с 8 часов до 16 часов 30 минут. Подробная информация на сайте регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации или на официальной странице в социальной сети ВКонтакте.