Обвиняемого во взятках бывшего начальника УФСИН оставили под стражей

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В Тюменской области оставлен под стражей обвиняемый во взятках бывший начальник УФСИН Максим Масленников, об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Мужчина просил суд освободить его из-под стражи и на время следствия отправить под домашний арест.

Суд не нашел для этого оснований и оставил постановление Ленинского районного суда без изменения, а жалобу без удовлетворения. Максим Масленников пробудет под стражей до 21 июля, к этому времени его уголовное дело будет передано в суд.

Как напомнили в областном суде, подозреваемый, используя свое служебное положение, за деньги предоставлял заключенным под домашний арест возможность снимать контрольные браслеты и разгуливать на свободе. Следствию известны пять эпизодов взяток в особо крупном размере.