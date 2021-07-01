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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Обвиняемого во взятках бывшего начальника УФСИН оставили под стражей

Происшествия, 11:10 13 июля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

В Тюменской области оставлен под стражей обвиняемый во взятках бывший начальник УФСИН Максим Масленников, об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Мужчина просил суд освободить его из-под стражи и на время следствия отправить под домашний арест.

Суд не нашел для этого оснований и оставил постановление Ленинского районного суда без изменения, а жалобу без удовлетворения. Максим Масленников пробудет под стражей до 21 июля, к этому времени его уголовное дело будет передано в суд.

Как напомнили в областном суде, подозреваемый, используя свое служебное положение, за деньги предоставлял заключенным под домашний арест возможность снимать контрольные браслеты и разгуливать на свободе. Следствию известны пять эпизодов взяток в особо крупном размере.

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# взятки , суд

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