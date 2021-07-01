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За неуплату штрафа тюменец остался без автомобиля

Общество, 17:14 13 июля 2021

официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России

Тюменец, оштрафованный за пьяную езду, остался без автомобиля. Его "Приору" реализуют в счет погашения долга, сообщает областное управление ФССП.

27-летний мужчина игнорировал решения суда о взыскании с него штрафа в размере 30 тыс. рублей. Судебный пристав выяснил, что в собственности у должника зарегистрирован отечественный автомобиль.

Гражданин так и не предъявил чек об оплате штрафа, поэтому судебный ристав подготовил документы о передаче имущества на торги. Деньги от продажи "Приоры" перечислят в федеральный бюджет.

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# судебные приставы , торги , штрафы

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