Новый Дворец культуры в Ишиме откроют в конце августа 2021 года

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Строительство нового Дворца культуры в Ишиме выходит на финишную прямую. Его откроют в конце августа, начале сентября 2021 года. Об этом заявил глава города Федор Шишкин во время визита на объект.

По информации администрации Ишима, в здании Дворца культуры завершаются отделочные работы, ведется монтаж звукового, светового и мультимедийного оборудования, идет подготовка к оформлению буфетной и гардеробной зон.

Подготовлены к работе классы хореографии и кабинет для ВИА "Робинзон". Идет покраска фасада и карниза здания культурного центра и строительство площади. Большая часть брусчатки уже уложена, смонтирована система освещения. В ближайшее время начнётся установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, разбивка газонов.

По словам главы города, за последние три недели строители серьезно продвинулись по внутренней отделке помещений, по оформлению общественного пространства перед дворцом культуры.

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

"Уже очевидно, что центр будет соответствовать всем современным требованиям, откроет новые возможности для предоставления услуг в сфере культуры, позволит принимать в Ишиме гастролирующие коллективы. Работы ведутся в соответствии с графиком", - сказал Федор Шишкин.

Напомним, строительство Дворца культуры в Ишиме идет в рамках нацпроекта "Культура".