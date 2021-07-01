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Бизнес-тренер Ярослав Панькив расскажет тюменцам о секретах мотивации

Общество, 17:03 13 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-тренер, генеральный директор "ИнтерАктив", автор книги "Управление эмоциями и Ваша успешность" Ярослав Панькив проведет мастерскую по секретам мотивации, сообщает Точка кипения-Тюмень.

Встреча пройдет 14 июля, начало в 16 часов по адресу: ул. Республики, 142.

"Участники смогут разложить по полочкам основные принципы и подходы нематериальной мотивации сотрудников, получат конкретные идеи, как можно повысить мотивацию сотрудников без дополнительных затрат и познакомятся с методами преодоления сопротивления и саботажа", - сообщают организаторы.

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# Точка кипения

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