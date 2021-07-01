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В Тюмени у стихийных торговцев изъяли около 900 тонн овощей и фруктов

Общество, 10:03 14 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

878 кг овощей и фруктов изъято в ходе рейдов по уличной торговле в Тюмени с 3 по 9 июля.

Стихийную торговлю пресекли по ул. Газовиков, 53/1, ул. Пермякова, 39, ул. Республики, 188, ул. Мельникайте, 116, стр. 1, ул. Барнаульской (экопарк "Затюменский"), ул. В. Гнаровской, 12/1.

Всем нарушителям выписан штраф.

"Многие жители города выступают против стихийной торговли и регулярно направляют в адрес администрации обращения о необходимости её пресечения в разных районах города. Во-первых, никто не может гарантировать качество реализуемой продукции, а во-вторых, как правило, оставшийся после стихийной торговли мусор никто не убирает", - сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

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# стихийная торговля

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