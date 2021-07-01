10 детей заболели клещевым энцефалитом и боррелиозом в Тюменской области

| Фото: ОКБ № 1 ВКонтакте | Фото: ОКБ № 1 ВКонтакте

32 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у восьми детей, и 16 клещевым боррелиозом, в том числе у двух детей, зарегистрировано в Тюменской области с начала сезона. За аналогичный период 2020 года было зафиксировано 22 заболевания клещевым энцефалитом и 26 клещевым боррелиозом, из них шесть - у детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с 31 марта 2021 года в области зарегистрировано 15 тыс. 688 обращений по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 819 - дети до 14 лет.

Укусы клещами регистрировались во всех административных территориях.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Всем пострадавшим (не привитым против клещевого вирусного энцефалита) назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. В медицинских организациях создан неснижаемый запас противоклещевого иммуноглобулина для подлежащих экстренной серопрофилактике.