Приставы помогли тюменцам получить 12 млн рублей долгов по зарплате

| Фото: УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Более 12 млн рублей зарплаты взыскали судебные приставы в пользу тюменских рабочих, сообщает УФССП по Тюменской области.

Директор организации, ведущей деятельность в нефтегазовой сфере, несколько месяцев не выплачивал работникам зарплату. Долг перед 132 сотрудниками составил более 12 млн рублей.

В добровольный срок руководство не исполнило решение суда о выплате заработной платы. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств организации. Предупреждение директора об уголовной ответственности, побудило к скорейшему погашению всей суммы долга.