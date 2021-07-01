Движение транспорта по улице Молодежной в Тюмени ограничат до 24 июля

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта в Тюмени по ул. Молодежной в районе дома № 8 будет прекращено с 17 по 24 июля. Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Схемы объезда: ул. Ставропольская, ул. Самарцева, межквартальные проезды.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать ПДД.