Восемь предприятий торговли и общепита закрыли в Тюмени в июле

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь предприятий торговли, общественного питания, предоставления услуг временно закрыты по решению суда в Тюмени за июль 2021 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Так, на 10 суток закрыты - ИП Кондрашина, ул. Мельникайте, 2/8, ИП Молокова ИИ, Тополя-2 ул. 19-ая/85, филиал Газпро недра НТЦ, Тюмень, ул.Герцена,70.

На 15 суток - ИП Сайфуллина, ул. Домостроителей, 18а, ООО "Случ Магазин", ул. Седова, 55\1, ИП Шихалева О.В. Широтная, 192.

На семь дней - ООО Марлен, ул. Подшибякина, 17.

ООО Торгсервис 72 по ул. Ветеранов Труда 58/19 закрыто на 20 суток.

"После окончания срока административного приостановления деятельности проводятся проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания", - отметили в ведомстве.

За десять дней июля в отношении виновных лиц управлением Роспотребнадзора по Тюменской области возбуждено 37 административных дел за нарушение профилактических мероприятий, составлено 13 протоколов о временном запрете деятельности.

За первое полугодие за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности судами вынесено 73 постановления о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности от 10 до 90 суток, а также 291 постановление о наложении штрафов на сумму 9 млн 459 тыс. руб.

Обследования по соблюдению мер санитарной безопасности продолжаются.