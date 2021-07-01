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50 тюменских поисковиков проходят курс молодого бойца

Общество, 18:13 15 июля 2021

областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского

Военно-мемориальная экспедиция "Марш памяти" началась для 50 юных поисковиков Тюменской области. Бойцы прибыли в полевой лагерь Тюменского батальона первой военно-исторической дивизии имени пионеров-героев и начали проходить курс молодого бойца, сообщает областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Впереди у курсантов занятия по специальной, строевой, огневой, тактической подготовке, обучение саперному делу, основам оказания первой помощи, а также культурно-досуговые и просветительские мероприятия.

областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского

Бойцы совершат пеший марш-бросок по памятным местам Тюмени с проведением открытого мероприятия для всех тюменцев.

17 июля на Масловском взвозе набережной Туры участники "Марша памяти" организуют тематические площадки с элементами реконструкции, представят артефакты времен Великой Отечественной войны, приготовят солдатскую кашу.

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# областной поисковый отряд

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