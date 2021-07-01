Карту проблемных контейнерных площадок создали в Тюмени

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Антирейтинг контейнерных площадок, где доступ к бакам систематически перекрывают небрежно припаркованные автомобили, составили в Тюмени. С 2020 года этот список изменился, сообщает пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение".

Подобные сложности практически уже не возникают на территории обслуживания Южного и Тобольского управлений регоператора. Специалисты ООО "ТЭО" отмечают, что большую роль в устранении проблем на контейнерных площадках сыграла ответственность управляющих компаний, которые обслуживают территорию и активно участвуют в решении вопроса.

На территории Ишимского управления регоператора регулярно фиксируются сложности доступа к контейнерам по одному из адресов: ул. Одоевского, 46 – эта площадка была в числе проблемных и прошлым летом.

В Тюмени реже, чем в 2020 году, приходят сообщения с улиц Эрвье, Газовиков и проезда Тихого. Сейчас мусоровозам все чаще приходится штурмовать подъезды к площадкам у домов по ул. Володарского, 34, Перекопская, 15, Кирова, 23, Герцена, 95 и Белинского, 26.

После продолжительного перерыва вернулась проблема небрежной парковки и на Созидателей, 7. Самыми труднодоступными в 2021 году стали ул. Красина, 10, 8 марта, 2 и Миусская, 8.