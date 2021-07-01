Эксклюзивную дизайнерскую одежду представят тюменцам на конкурсе "Народный кутюрье"

| Фото: предоставлено организаторами конкурса | Фото: предоставлено организаторами конкурса

Около 30 показов эксклюзивной одежды запланировано на конкурсе "Народный кутюрье", финал которого развернется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 17 июля в 19 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор конкурса Ирина Аверина, участие в творческом состязании принимают жители Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга-Санкт-Петербурга. Они выступят в пяти номинациях: "Женская мода", "Детская мода", "Модный аксессуар", "Юный кутюрье", "Арт-мода".

Зрители увидят разнообразные наряды и костюмы, в том числе одежду, при создании которой использовались вторичного сырья. Так, группа учеников школы №43 обещают показать коллекцию "Хорошо зашитое старое". В номинации "Детская мода" будет представлена коллекция "Из бабушкиного сундука".

Ирина Аверина отметила необычную номинацию "Арт-мода". В ней заявились участницы, которым более 60 лет. Коллекцию, созданную руководителем тюменского клуба "Леди 55+" Татьяной Пруновой, зрителям продемонстрируют пенсионерки.

Жюри из шести человек определит лучших создателей. Помимо основных номинаций будут и специальные - от Союза дизайнеров России и от магазина женской одежды Brand woman, представители которого пригласят понравившегося дизайнера пройти стажировку на их производстве. Для победителей подобрали призы от магазина "Мир шитья", салона итальянских тканей "Брависсимо" и школы шитья Ольги Суздаловой.

Конкурс "Народный кутюрье" проводится в Тюмени четвертый раз. География выходит за пределы областной столицы: были участники из Нижнего Тагила, Перми, Салехарда, Ноябрьска и других городов. В 2021 году конкурс проводится в несколько усеченном формате. Раньше в рамках "Народного кутюрье" проводились обучение, мастер-классы, организаторы привозили спикеров из Москвы, Екатеринбурга.

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Инна Пахомова