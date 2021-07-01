В Тюмени на кинофестивале "Ноль плюс" покажут более 100 фильмов из разных стран

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 2 тыс. заявок из Европы, Азии, Северной Америки приняли организаторы VIII Международного кинофестиваля "Ноль плюс", который пройдет в Тюмени с 26 сентября по 3 октября. О подготовке к масштабному событию журналисту ИА "Тюменская линия" рассказал креативный продюсер онлайн-кинотеатра и кинофестиваля "Ноль плюс" Александр Школенко.

"На фестиваль поступило от 2 до 2,5 тысяч заявок, точную цифру объявим позже. Сейчас нам важнее сформировать шорт-лист, список конкурсантов определяется по четырем номинациям. Также формируется состав жюри и экспертов форума "Кинопедагогика", который пройдет в два дня. Кроме того, проводится серьезная модернизация кинотеатра "Ноль плюс": фестиваль пройдет как офлайн, так и в онлайн формате, жители остальных территорий России смогут в режиме реального времени смотреть эксклюзивные картины, которые будут представлены в Тюмени, и трансляции с других мероприятий фестиваля, - пояснил Александр Школенко. - Фестиваль "Ноль плюс" вырос профессионально и стал важным событием в сфере детского и семейного кино, которое ждут дети, родители и учителя, ведь мы объединяем кино и образование".

По данным организаторов, в 2021 году гостей фестиваля "Ноль плюс" ждут показы более 100 фильмов для детского и семейного просмотра. Программа включает четыре конкурса: полнометражного игрового и короткометражного кино, короткометражного анимационного кино, документального и научно-популярного и просветительского кино.

Участников ждет образовательная программа: мастер-классы, лекции, подкасты по разным направлениям киноискусства для подростков, молодежи и взрослых. Международный форум "Кинопедагогика" пройдет с очным и онлайн участием педагогов нескольких регионов страны, федеральных и международных экспертов в сфере медиаобразования.

Татьяна Ковалева