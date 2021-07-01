Почти пять тысяч платных парковочных мест будет в Тюмени до конца 2021 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 5 тыс. платных мест для автомобилей тюменцев будет включать в себя единое городское парковочное пространство, рассказали в администрации Тюмени. Проект включает в себя три этапа и будет реализован до конца 2021 года.

На текущий момент действует восемь парковок, используемых на платной основе и находящихся в собственности муниципалитета, в общей сложности на 582 машиноместа.

Внедрение системы позволит гарантировать приезжающим в центр города в течение дня автомобилистам свободные парковочные места, что в свою очередь поможет повысить пропускную способность улично-дорожной сети и безопасность дорожного движения, уверены авторы идеи.

Оплатить использование парковки можно несколькими способами: с использованием паркомата, через личный кабинет на сайте "Тюменские парковки", через одноименное мобильное приложение. Для удобства граждан с 9 января 2020 года существует возможность заплатить за время размещения транспортного средства на платных парковках вдоль улично-дорожной сети после окончания парковочной сессии, но в пределах текущих суток. Функция постоплаты доступна только в мобильном приложении и на сайте "Тюменские парковки".

В мэрии отмечают, что практически все города мира с высокой автомобилизацией постепенно отказываются от бесплатной парковки. Вводя плату за стоянку транспорта, город формирует у автомобилистов социально ответственное отношение к использованию общественных пространств. При этом необходимо отметить, что введение платы не ставит целью пополнение городского бюджета, в первую очередь – это способ регулирования количества въезжающих в центр города автомобилей.

Дарья Казакова