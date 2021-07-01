Вакцинированные посетители Ялуторовского острога получат 50% скидку

| Фото: Ялуторовский острог во Вконтакте | Фото: Ялуторовский острог во Вконтакте

Вакцинированные от COVID-19 посетители Ялуторовского острога получат 50-процентную скидку на все услуги туристического комплекса с 16 по 23 июля.

Для получения скидки необходимо предъявить паспорт, сертификат о вакцинации, в том числе в электронной форме, справки или сертификат о профилактических прививках, со штампом медицинской организации, в котором проведена вакцинация, с подписью медицинского работника.

Ялуторовский острог работает в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Доля привитых сотрудников острога составляет 77%, сообщает пресс-служба туркомплекса.