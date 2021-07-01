Тюменский бизнесмен отправил подозрительное масло югорским дошколятам

| Фото: Роскачество | Фото: Роскачество

Сливочное масло неизвестного происхождения отправил в детский сад в Сургутском районе ХМАО тюменский предприниматель. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, нарушение выявили по автоматизированной информационной системе "Меркурий".

Как выяснилось, ИП Карпов путем изменения записи журнала о входной продукции через инвентаризацию добавил более 20 кг масла неизвестного происхождения. Далее продукция была направлена в югорский детский сад "Сияния Севера".

За нарушение правил по оформлению сопроводительных документов Россельхознадзор привлек предпринимателя административной ответственности.