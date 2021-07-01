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Тюменский бизнесмен отправил подозрительное масло югорским дошколятам

Общество, 18:34 15 июля 2021

Роскачество | Фото: Роскачество

Сливочное масло неизвестного происхождения отправил в детский сад в Сургутском районе ХМАО тюменский предприниматель. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, нарушение выявили по автоматизированной информационной системе "Меркурий".

Как выяснилось, ИП Карпов путем изменения записи журнала о входной продукции через инвентаризацию добавил более 20 кг масла неизвестного происхождения. Далее продукция была направлена в югорский детский сад "Сияния Севера".

За нарушение правил по оформлению сопроводительных документов Россельхознадзор привлек предпринимателя административной ответственности.

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# Россельхознадзор

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