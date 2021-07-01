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Александр Моор призвал тобольского депутата Вакарина сдать мандат

Губернатор, 20:07 15 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина сдать мандат.

Об этом глава региона написал на своей странице в социальных сетях ВКонтакте, Однокласники и Instagram.

"Тюменскую область накануне "прославил" депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идет разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело. Господина Вакарина исключили из партии "Единая Россия". Но он по-прежнему остается муниципальным депутатом. Да, его выбрали горожане. И уже дело чести самого человека принять решение как поступить с высоким доверием земляков. Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что поддерживает мнение коллег из партии "Единая Россия" о том, что разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона.

Напомним, 3 июля Вакарин на своем автомобиле Mercedes на 8 км дороги Тобольск – Байгара пересек сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен". Депутат не остановился на требование сотрудника ДПС, а напротив внезапно начал движение. Инспектор попытался его остановить и получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся в неизвестном направлении. Против депутата возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ. Расследованием занимается региональное следственное управление СК РФ.

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# Александр Моор , депутат , ДПС , Единая Россия , уголовное дело

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