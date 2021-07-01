Александр Моор поздравил тюменских металлургов с профессиональным праздником

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работа тех, кто выбрал эту по-настоящему мужскую профессию, требует выдержки, дисциплины и стального характера. Так было всегда. И никакие современные технологии не исключат эти качества. Их наглядно демонстрирует профессиональный коллектив завода "Электросталь Тюмени". Это предприятие вступило в строй в 2014 году, и именно с тех пор День металлурга приобрел для тюменского региона особое значение.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя металлургов региона с профессиональным праздником.

По словам главы области, несмотря на молодость тюменской металлургии, труженики отрасли вносят существенный вклад в развитие региона. В филиале компании "УГМК-Сталь" трудятся более 1 тыс. 200 человек. Оснащенное по последнему слову науки и техники предприятие отвечает самым высоким требованиям экологической безопасности. Завод перерабатывает ежегодно сотни тысяч тонн металлолома и производит качественный, соответствующий мировым стандартам прокат, который востребован во многих отраслях экономики. В декабре 2020 года в "Электросталь Тюмени" была выпущена трёхмиллионная тонна проката.

"Уважаемые металлурги! Благодарю за ваш вклад в развитие экономики Тюменской области. Всем работникам отрасли желаю крепкого сибирского здоровья, благополучия, удачи и новых производственных достижений! А тюменской металлургии – дальнейшего развития и открытия новых перспектив!", - сказал Александр Моор.