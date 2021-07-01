В Уватском районе отсыпят и заасфальтируют 4,5 км дорог

| Фото: uvatregion.ru | Фото: uvatregion.ru

Ремонт 4,5 км дорог местного значения выполняют в Уватском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Подрядные организации положили асфальтобетонное покрытие в Увате, Туртасе, Горнослинкино, Демьянке. Щебнем отсыпали дороги в Демьянке, Першино, Ищике и Осиннике, района.

"Согласно плану дорожных работ на текущий год, подрядчики еще отсыпят щебнем улицу Светлую в Сергеевке и улицу Приозерную в Туртасе, и автобусный остановочный комплекс на станции Юность Комсомольская", – отметил руководитель дирекции по управлению муниципальным хозяйством Вячеслав Амышев.

На ремонт дорог из местного бюджета выделено 33 млн рублей. Работы завершат до конца лета.