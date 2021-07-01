  • 16 июля 202116.07.2021пятница
  • USD74,2197
    EUR87,8316
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Уватском районе отсыпят и заасфальтируют 4,5 км дорог

Экономика, 14:15 16 июля 2021

uvatregion.ru | Фото: uvatregion.ru

Ремонт 4,5 км дорог местного значения выполняют в Уватском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Подрядные организации положили асфальтобетонное покрытие в Увате, Туртасе, Горнослинкино, Демьянке. Щебнем отсыпали дороги в Демьянке, Першино, Ищике и Осиннике, района.

"Согласно плану дорожных работ на текущий год, подрядчики еще отсыпят щебнем улицу Светлую в Сергеевке и улицу Приозерную в Туртасе, и автобусный остановочный комплекс на станции Юность Комсомольская", – отметил руководитель дирекции по управлению муниципальным хозяйством Вячеслав Амышев.

На ремонт дорог из местного бюджета выделено 33 млн рублей. Работы завершат до конца лета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ремонт дороги , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 16.07.2021В Уватском районе отсыпят и заасфальтируют 4,5 км дорог
12:57 16.07.2021В Тюмени капитальный ремонт теплотрасс идет на 41 участке
11:30 16.07.2021Льготные займы доступны тюменским предпринимателям по программе "Лесная промышленность"
18:54 15.07.2021ВТБ выдал первую в Тюменской области семейную ипотеку на новых условиях