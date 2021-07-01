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Тюменский нарколог рассказал, чем опасно курение в жару

Общество, 16:09 16 июля 2021

Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

Летняя жара более опасна для курящих, чем для тех, кто не имеет этой пагубной привычки. Курильщикам надо хотя бы на время попытаться отказаться от сигарет, так как это может сказаться на сердечно-сосудистой системе, которая у них и так не в порядке. Такое мнение выразил психиатр, нарколог Тюменского кардиоцентра, кандидат медицинских наук Сергей Велижанин.

Он отметил, что никотин негативно влияет на состав крови, препятствует ее насыщению кислородом, повышает холестерин и провоцирует тромбообразование. В итоге риск проблем с сердечно-сосудистой системой возрастает в два, а то и в четыре раза. Курение в жару увеличивает вероятность образования тромбов.

Врач советует несколько способов, как можно отказаться от вредной привычки. Сбить желание затянуться сигаретой помогут стакан минералки или зеленого чая. В летнем отпуске в принципе бросить курить легче: человек не будет находиться в кругу коллег, с которыми часто ходит на перекуры. Кроме того, в отпуске появляется множество возможностей заняться активным отдыхом, и вредная привычка уходит на задний план. Подойдут любые физические нагрузки: от ходьбы и катания на велосипеде до скалолазания. Спорт компенсирует привычную потребность в никотине и снижает уровень стресса, в который попадает человек, стремящийся бросить курить, пояснил Сергей Велижанин.

Дарья Казакова

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# курение , тюменский кардиоцентр

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