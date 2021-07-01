Жители Ялуторовского района вакцинируются в модульных ФАПах

Уральский МКС партии "Единая Россия" Уральский МКС партии "Единая Россия"

80% жителей с. Новоатьялово Ялуторовского района сделали прививку от коронавирусной инфекции в новом модульном ФАПе, который установлен в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В нем побывал депутат Государственной думы Иван Квитка, сообщает Уральский МКС партии "Единая Россия".

"Новый ФАП оснащен современным медицинским оборудованием, необходимым фельдшеру для эффективного лечения пациентов. Созданы все условия для удобства людей: просторные светлые помещения, коммуникации, аптечный пункт и интернет, позволяющий при необходимости получить медицинскую консультацию специалистов из областной больницы. Услышал много положительных отзывов от жителей Новоатьялово о качестве медицинской помощи и точности диагностики", – рассказал депутат.

Он отметил, что в фельдшерско-акушерском пункте есть условия для хранения вакцины от коронавируса, также медицинский персонал прошел обучение для работы с этим видом прививок. Кроме того парламентарий посмотрел оснащение сельской школы учебным оборудованием и качество современных детских площадок в дошкольном учреждении.