В Тобольском тюремном замке на арт-выходных представят картины заключенных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать в мастер-классах и посетить выставку полотен, созданных заключенными, смогут жители и гости Тобольска на арт-выходных в Тюремном замке 18 июля, сообщают организаторы.

В программе арт-выходных — пленэр в Тюремном замке, мастер-классы "Попилили", "Лоскутное шитье", "Фестиваль красок", "О пользе геометрии", "Коллаж-пейзаж" и "Волшебная открытка" — с 16 до 19 часов.

"Несколько мастер-классов — это отсылка к истории Тюремного замка. Сейчас это действующий объект Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника — Музей Сибирской каторги и ссылки. А до 1989 года здесь находилась одна из самых строгих российских тюрем. Во время существования острога тут работали тюремные мастерские, в том числе столярная и суконная. Участники мастер-классов "Попилили" и "Лоскутное шитье" не только научатся вырезать лобзиком и создадут рукотворное изделие из ткани, но и узнают о труде арестантов", — рассказали в пресс-службе Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Во входной зоне арестантского корпуса № 1 Тюремного замка откроют выставку картин, созданных заключенными Тобольской каторжной тюрьмы и исправительной колонии № 2 Тюмени.