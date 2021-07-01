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В Тюмени состояние детей, попавших под "Газель", врачи оценивают как стабильное

Общество, 18:52 16 июля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Состояние двух маленьких детей, пострадавших в аварии на ул. Обдорской в Тюмени, оценивается как стабильное. Необходимую медицинскую помощь им оказывают в хирургическом отделении.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

После того, как водитель "Газели", двигаясь задним ходом, сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске, пострадавших доставили в Областную клиническую больницу № 2. У пациентки были диагностированы поверхностные травмы. После медпомощи ей рекомендовали амбулаторное наблюдение. У младшего ребенка – ушиб в области живота. Старший получил компрессионные переломы позвонков, переломы ребер, ушибы и поверхностные раны.

Напомним, авария произошла днем 14 июля. Водитель "Газели" сбил женщину с коляской. Один ребенок был в коляске, другой, что постарше, сидел на ее ступеньке. Детей затащило под машину.

Инна Пахомова

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# дети , ДТП

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