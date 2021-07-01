В Тюменском районе благоустроили дворы и отремонтировали дороги

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Благоустройство территорий продолжается в селах Тюменского района. Дорожники ведут ремонт улиц в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Кроме ого, обновляются дворы и детские площадки, сообщает администрация района.

В селе Салаирка отремонтировали дворы трех многоквартирных домов по ул. Новой. Строители проложили пешеходные дорожки, обновили тротуары, сделали асфальтовые парковки для автомобилей, убрали старые аварийные деревья и высадили саженцы елок. Также обустроили новую игровую площадку с мягким покрытием, горками, качелями, песочницей.

В поселке Боровский, Винзилинском и Наримановском муниципальных образованиях на 50% выполнены работы по ремонту дорог. На 38 улицах уже лежит новый асфальт.

В п. Новотарманский отремонтировали улицу Рабочую и дороги в микрорайоне Новый, продолжаются работы в микрорайоне Солнечный. Вместо грунта и железобетонных плит там появится асфальт.

В селе Горьковка идет газификация площадки ИЖС. Подключиться к газопроводу планируют жители 282 домов. В п. Московский на площадке ИЖС для многодетных семей завершили первый этап работ по обустройству системы уличного освещения.