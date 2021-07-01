В Тюменской области с начала 2021 года произошло 92 ДТП с участием детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

92 дорожно-транспортных происшествия с участием детей произошло в Тюменской области с января по июнь 2021 года. В авариях погиб один ребенок, еще 116 получили травмы, сообщает областная Госавтоинспекция.

Причинами ДТП в 39 случаях стало нарушение правил очередности проезда, в 25 – превышение скорости, 15 автомобилистов не выдержали безопасную дистанцию.

Автоинспекторы напоминают, что дети-пассажиры должны перевозиться в детских автокреслах. Ведь в любой момент может произойти нештатная ситуация, представляющая опасность для ребенка, перевозимого без удерживающего устройства.

Только за полгода в регионе к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей привлекли более 5,5 тысяч водителей. В большинстве случаев они перевозили детей в легковых автомобилях с нарушением правил безопасности.

Сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение правил перевозки детей у детских образовательных учреждений, поликлиник, на федеральных автодорогах. Водителям объясняют, почему ребенка нужно перевозить в автокреслах, как их правильно крепить и почему, следуя на дальние расстояния с ребенком, нужно чаще отдыхать.