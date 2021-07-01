Тюменская мастерская "ТеМа" выступит на фестивале "Реальный театр"

| Фото: Театральная мастерская «ТеМа» во ВКонтакте | Фото: Театральная мастерская «ТеМа» во ВКонтакте

Тюменская театральная мастерская "ТеМа" примет участие во всероссийском фестивале "Реальный театр", который пройдет в Екатеринбурге с 5 по 10 сентября. Ребята покажут спектакль "Error 404" об уважении к выбору ребенка со стороны учителей, родителей и одноклассников, пишет "Вслух.ру".

Формат постановки - форум-театр. Он представляет собой короткие сцены, за процессом которых следит Джокер. Он будет разговаривать с актерами и с залом. Зрители смогут в любой момент остановить спектакль и заменить одного из актеров, чтобы повлиять на сюжет по своему усмотрению.

Участниками фестиваля "Реальный театр" станут 14 театров из России и Эстонии. Они покажут 22 спектакля на пяти площадках города. Тюменцы выступят в театре юного зрителя 8 сентября.