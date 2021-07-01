В Тобольске до конца года отремонтируют 78 участков ливневой канализации

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

78 участков ливневой канализации отремонтируют в Тобольске до конца 2021 года. Работы на трети из них уже завершены, пишет "Тюменская область сегодня".

Специалисты закончили промывку ливневой канализации и начали ремонты, в том числе, проблемных участков. До октября планируется отремонтировать шесть из них. Это территории, где требуется замена труб или устройство дополнительных дождеприемных колодцев.

Всего в городе около 30 проблемных участков и они ликвидируются поочередно согласно финансированию. Там, где проблему нельзя пока решить капитально, специалисты выполняют откачку. Эти работы ведут управляющие компании или "дорожники" по заявкам жителей.