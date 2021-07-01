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Ишимцы обсудили преображение визуального облика города

Общество, 20:48 17 июля 2021

Мультицентр «Моя территория» | Ишим ВКонтакте | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим ВКонтакте

Предложения по визуальному преображению города обсудили жители Ишима на урбан-сессии в рамках проекта "Линии города". Встреча прошла в мультицентре "Моя территория".

Для горожан организовали онлайн-трансляцию с федеральным экспертом и соорганизатором центра прикладной урбанистики в Екатеринбурге Дмитрием Протасевичем.

Также состоялся открытый микрофон, где ишимцы рассказали, чего им не хватает в городе. Горожане отметили, что необходимо озеленить улицу Карла Маркса и добавить на серые здания ярких красок в виде граффити и уличных артов.

Участники встречи предложили летом 2021 года привлечь художников, обучить заинтересованную молодежь работе с дизайн-кодом и создать пять арт-объектов на улицах Ишима. Также будет подготовлена команда гидов, рабочая группа для поиска интересных мест в городе и создания экскурсионного маршрута "Мартин, проводи!" в Telegram.

"Проект "Линии города" проходит в Ишиме уже третий год. В 2021 году мы решили провести работу по двум направлениям: уличное искусство и история города. Мы благодарны участникам урбан-сессии, которые рассказали свое честное мнение о визуальном облике Ишима. Это поможет всем нам, непосредственно, на этапе реализации", - рассказала менеджер проекта "Линии города" Зубрилина Татьяна.

Добавим, совместные арт-сессии с жителями города, образовательные лекции с федеральными и региональными экспертами по стрит-арту и стрит-гиду будут продолжены, пишет Мегатюмень.

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# мультицентр , урбанистика

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