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Тюменские курсанты отправятся в археологическую экспедицию

Общество, 14:30 17 июля 2021

Тюменское отделение РГО | Фото: Тюменское отделение РГО

Курсанты и офицеры ТВВИКУ будут участвовать в археологической экспедиции вместе со специалистами Тобольской комплексной научной станции УрО РАН и Тюменского областного отделения Русского географического общества, сообщает РГО.

Работы будут проходить в долине р. Иртыш недалеко от Тобольска. На территории планируется изучить материальные следы культуры народов, проживавших там с X века и более поздних событий, связанных с перемещениями народов юга Западной Сибири.

Заместитель начальника училища по военно-политической работе полковник Михаил Багров отметил, что в ТВВИКУ создан молодежный клуб Русского географического общества, он активно работает.

"Эта экспедиция – одно из первых мероприятий клуба. Участие в таких событиях я считаю очень ценным для культурного уровня будущего офицера. Но вместе с тем, предстоящие работы в поле – это практика для вас как для будущих военных инженеров, вам предстоит много работать с зондирующими приборами, дешифрировать их показания и выяснять, как это проявляется на грунтах различного типа”, - обратился он к курсантам.

Председатель Тюменского областного отделения РГО Евгений Голубев напомнил, что в составе экспедиции - археологи, историки и географы, и призвал курсантов задавать специалистам вопросы, узнавать новое.

Наиболее древними могут стать находки предков современных угорских народов. Их жилищами служили полуземлянки с переходами. В захоронениях находят костяки с посмертными масками, нередко в деревянных лодках, глиняные сосуды, предметы вооружения, железные ножи, бронзовые и серебряные украшения. Более поздние находки связаны с культурой сибирских татар и русских переселенцев.

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# археология , ТВВИКУ

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