Новый центр госуслуг открылся в Нижней Тавде

| Фото: региональный оперативный штаб | Фото: региональный оперативный штаб

Центр "Мои Документы" в Нижней Тавде открылся по новому адресу ул. Ленина, 31. Здание специально спроектировали для МФЦ и возвели по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщает региональный оперативный штаб.

Новый центр полностью соответствует принципам бренда "Мои Документы": в зале приема и выдачи имеются информационные указатели, интерьер выполнен в фирменных цветах.

Центр оборудован техническими средствами для людей с ограниченными возможностями. Для специалистов имеются комнаты отдыха, а количество окон приема граждан увеличено до восьми.