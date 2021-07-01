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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новый центр госуслуг открылся в Нижней Тавде

Общество, 11:18 17 июля 2021

региональный оперативный штаб | Фото: региональный оперативный штаб

Центр "Мои Документы" в Нижней Тавде открылся по новому адресу ул. Ленина, 31. Здание специально спроектировали для МФЦ и возвели по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщает региональный оперативный штаб.

Новый центр полностью соответствует принципам бренда "Мои Документы": в зале приема и выдачи имеются информационные указатели, интерьер выполнен в фирменных цветах.

Центр оборудован техническими средствами для людей с ограниченными возможностями. Для специалистов имеются комнаты отдыха, а количество окон приема граждан увеличено до восьми.

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