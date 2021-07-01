В Тюмени стартовала акция #как2капли

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Впервые в Тюмени акция #как2капли стартовала на площадке креативного пространства Factura 17 июля. Она направлена на развитие волонтерства, оказания помощи нуждающимся в костном мозге.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила основатель благотворительного акционизма #как2капли Алина Омарова.

"Идея акции, которую мы создали вместе с Дарьей Риччио, основана на том, чтобы как можно больше людей могли помочь другим людям, стали немного социально ответственней. Наш девиз: "Сила малых решений". Первая наша акция – проблема донорства костного мозга. Вместе с Екатериной Каракеян, региональным представителем регистра костного мозга имени Васи Перевозщикова, мы сегодня рассказываем тюменцам о возможности помочь тем, кто нуждается в костном мозге", - говорит Алина.

По ее словам, за первые часы работы палатки около 10 тюменцев уже сдали биоматериал - слюну на типирование - и были занесены в базу данных доноров костного мозга. Тюменцы, желающие принять участие в акции, могут успеть - палатка будет работать в пространстве Factura до 21 часа.

Для информирования жителей города организаторы акции привлекли волонтеров-медиков, разместили информацию в соцсетях – запустили в Instagram серию "Ничего не случится".

"Оказалось, что на самом деле у нас, в Тюмени, много людей, которые готовы помогать. Видеографы бесплатно сделали ролики об акции, студию предоставили бесплатно. Фестиваль "Джем" помог тем, что установили нам шатер. Мы видим открытых людей, готовых помогать. А это значит, у нашего проекта есть большое будущее", - уверена основатель благотворительного акционизма.

Освещение проблемы донорства – не единственное направление основателей акции #как2капли. На площадке креативного пространства они будут говорить об ответственности владельцев животных по отношению к своим питомцам, об адаптации детей с особенностями развития через сотрудничество с художниками.

Более подробную информацию об акции, темах можно найти в аккаунте в Instagram.

Анжела Лебедева