Тюменские дачники вышли на зарядку

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Занятие по суставной гимнастике для дачников садоводческого общества "Бирюсинка" провела спортивный инструктор центра развития творчества детей и юношества "Грант" Татьяна Аржиловская, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Начать день на здоровой волне пожелали не только женщины, но и мужчины. "Отличное начало дня. Очень рад, что смог поучаствовать в зарядке. Конечно, я самостоятельно выполняю упражнения, но сегодня узнал много нового и полезного для себя. Буду практиковать", - сказал Александр Иванов.

Также на территории садоводческого общества несколько часов работала палатка здоровья. Все желающие проконсультировались по факторам риска, сделали скрининг сердца, измерили свое артериальное давление, узнали индекс массы тела. Диагностику провели специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Проект "Лето на даче с физкультурой" действует несколько лет. Сегодня в нем участвуют 23 садоводческих общества. Список СНТ и расписание работы спортивных волонтеров здесь.