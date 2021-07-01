Тюменцам рассказали, какой спорт полезен после 40 лет

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Предварительно консультироваться с лечащим врачом советуют тюменцам старше 40 лет, имеющим проблемы со здоровьем и желающим заниматься спортом.

При наличии гипертонии, астмы, проблем с сердцем и сосудами, перенесенных инфарктов и инсультов, травм позвоночника и головы в прошлом, недавних операций нужно тщательно подходить к выбору вида физической нагрузки.

"Важно также ограничить занятия при повышении температуры. Но это не значит, что надо ставить крест на физической активности и вести пассивный образ жизни. Просто при наличии перечисленных противопоказаний занятия фитнесом нужно тщательно продумывать", - рассказали в тюменском центре гигиены и эпидемиологии.

В Тюмени проводится немало бесплатных тренировок для старшего поколения. Так, организуются тренировки по атлетической гимнастике, настольному теннису, волейболу, гимнастике и пилатесу. Тренеры также обучают скандинавской ходьбе, пишет "Тюменская область сегодня".