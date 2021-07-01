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За год численность населения Тюменской области увеличилась на 6,4 тыс. человек

Общество, 14:52 18 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 6,4 тыс. человек увеличилась численность населения Тюменской области за последний год. По данным на 1 мая 2021 года в регионе проживают 1 млн 546,5 тыс. человек, пишет "Вслух.ру".

С января про апрель в Тюменской области родилось 5 тыс. 995 малышей, за аналогичный период 2020 года - 5 тыс. 867 детей.

За этот же период миграционный поток составил 16 тыс. 461 человек. Основная часть прибывших в Тюменскую область – 13 тыс. 881 человек – из других регионов России. Из стран СНГ переехали 2 тыс. 443 человека, из дальнего зарубежья – 137 человек.

Также за четыре месяца зарегистрировано 2 тыс. 452 бракосочетаний, в аналогичный период 2020 года их было 1 тыс. 933.

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# Тюменьстат , численность населения

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