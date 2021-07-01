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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени полицейские задержали уральца с мефедроном

Происшествия, 12:01 19 июля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Екатеринбурга, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Во время патрулирования сотрудники ППС заметили молодого человека, который при их приближении попытался скрыться. В ходе досмотра у 29-летнего мужчины изъят сверток с мефедроном общей массой более 0,5 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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# мефедрон , наркотики

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