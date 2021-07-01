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В Тюмени российские и зарубежные ученые обсудят реализацию поправок в Конституцию РФ

Общество, 08:39 20 июля 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Конституционализация отраслевого законодательства Российской Федерации" пройдет в Тюмени 22– 23 октября. Она посвящена проблемам реализации поправок в Конституцию России и развития отраслей права, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

К участию в конференции приглашают российских и зарубежных ученых, преподавателей и аспирантов ведущих юридических вузов и научных учреждений, руководителей и сотрудников органов и учреждений государственной власти и местного самоуправления, а также всех заинтересованных лиц.

Оформление заявки и подробности здесь.

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# Конституция , ТюмГУ

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