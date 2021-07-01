В Тобольске в 15 микрорайоне откроют новый сквер

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Сквер "Семьи, Любви и Верности" откроют в 15 микрорайоне Тобольска осенью 2021 года. Это второй пример эффективности государственно-частного партнерства. об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в администрации города.

В подобном формате был реализован проект сквера "Михайловский" в шестом микрорайоне. Застройщик ЖК "Мой квартал" сдал его в июне.

Как рассказали в администрации Тобольска, в 2020 году благодаря активной работе благоустроены Менделеевский и Ершовский скверы. Установлены малые архитектурные формы в саду Ермака, обновлена уличная мебель в сквере у Социального рынка. По всему городу установлено пять площадок для воркаута.

Напомним, в 2020 году завершены работы по благоустройству и развитию Базарной площади и улицы Мира. Возрождается Александровский сад. В этом году утверждена концепция его благоустройства, а в 2023 году начнутся работы. Реконструкция Аптекарского сада начнется уже в этом году.

Евгений Новоселов