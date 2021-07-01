Детям из малоимущих семей платформа Учи.ру доступна 12 месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получить бесплатный доступ к платформе Учи.ру на 12 месяцев с момента активации смогут дети из многодетных малоимущих семей до 31 июля. Об этом сообщает региональный центр "Семья".

Если в семье несколько детей школьного возраста, оформить доступ можно для каждого. На платформе можно неограниченно заниматься по школьным предметам, учиться программированию, целеполаганию и другим занятиям, играть в развивающие игры.

Для активации доступа необходимо: отправить письмо с темой "Многодетная малоимущая семья" на электронную почту dobro@uchi.ru, приложив фото двух справок (о статусах многодетной и малоимущей семьи), указать ID заранее созданного аккаунта/аккаунтов детей, кому в семье необходим доступ. Для получения ID родитель бесплатно регистрируется на сайте, после регистрации в личном кабинете нажимает на имя ребенка, заходит в "Профиль", в выпадающем меню и в открывшемся окне в третьей строчке будет указан ID.

Если ребенок уже зарегистрирован на платформе, дополнительная регистрация не требуется.

Благотворительная акция проходит при поддержке Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.