В Тюмени открыли частный историко-культурный центр "Большая Разъездная"

| Фото: Сергей Ермолаев | Фото: Сергей Ермолаев

В исторической части Тюмени начал работу историко-культурный центр под названием "Большая Разъездная". Именно так именовалась нынешняя улица Сакко до 1928 года. Здесь расположена усадьба, построенная в конце XIX — начале XX века. В ее части — жилом флигеле — и разместилось новое краеведческое и культурное пространство.

В старинном доме расположился "Музей тюменских историй", до этого находившийся в историческом здании на ул. Осипенко, также историко-культурный центр включает мастерские, экскурсионное бюро, ярмарку и предназначено для проведения концертов и мастер-классов. О работе историко-культурного центра и судьбе дома на улице Сакко, 41 рассказала идейный вдохновитель проекта, хозяйка "Музея тюменских историй" Оксана Усманова.

| Фото: Сергей Ермолаев | Фото: Сергей Ермолаев

— Оксана, начнем с вашего "Музея тюменских историй". Как пришла идея создания музея, какие артефакты там представлены?

— "Музей тюменских историй" создан на желании сберечь историю своей семьи и своего рода в материальном исполнении. Нам с сестрой удалось сохранить наследство прадедов со стороны отца и матери — Брагина Ивана Яковлевича и Ошкуковой Анны Корниловны. А желание сохранить историю и объединить в одном месте возникло на фоне увлечения генеалогическими изысканиями. Поэтому экспонаты музея — это предметы быта предков. Мебель, посуда, текстиль, одежда, альбомы, коллекции и другие вещи.

С точки зрения классификации — это музей истории повседневности, рассказывающий о жизни обычных людей. Музей живой, здесь нет стеклянных витрин, все можно трогать и использовать по назначению, мы пьем чай из старинного сервиза.

| Фото предоставлено Оксаной Усмановой | Фото предоставлено Оксаной Усмановой

Основная идея звучит так: "Открой свою историю!". На собственном примере я рассказываю о построении семейного древа, о тех внутренних изменениях, которые за этим последовали и призываю каждого самостоятельно создать свою родословную. Я консультирую тех, кто готов это начать.

— Расскажите о месте, где находился музей до этого? Почему решились на переезд и с кем теперь делите новое пространство?

— Раньше музей располагался неподалеку, в двух кварталах, в старинном доходном доме купчихи Ф. Ф. Волковой на улице Осипенко, 34. Переезд плановый, предыдущее помещение очень небольшое, а в мечтах было создать историко-культурный центр вместимостью до 30 человек, при этом сохранив камерность. Это и удалось реализовать.

Туристическая группа в 30 человек может разделиться на несколько частей и одновременно получать досуговые услуги по интересам: дети лепят из ваты грибочки или рисуют, взрослые идут на экскурсию, занимаются своей родословной, мерят костюмы прошлого и фотографируются. Здесь же можно купить массу сувениров на любой вкус, сделанных тюменскими ремесленниками. Можно приобрести книги по истории Тюмени, картины местных художников, посидеть в импровизированной библиотечке, где собрана краеведческая литература. Здесь можно провести день рождения, небольшой корпоратив, свадебную фотосессию и выкуп невесты.

| Фото: Сергей Ермолаев | Фото: Сергей Ермолаев

Кроме "Музея тюменских историй" здесь находятся мастерская стекла и шитья Екатерины Макаровой "Катя и все её платья", мастерская валяния Ирины Кондратьевой и экскурсионное бюро "Тюменская купчиха" Марины Сафиной. Наши постоянные партнеры — это студия изо- и декоративно-прикладного искусства Ольги Белозеровой, музыкальный дуэт Натальи Середы и Павла Андреенко, автор стихов Владимир Молдаванов.

— Что удалось узнать интересного об истории дома?

— В середине XVIII — начале XIX века владельцами участка были мещане Кривошеины. Когда-то крестьяне, пришедшие на постоянное жительство в Тюмень, занимались сыромятным ремеслом, скорее всего, привнесенным из родовой деревни, это такой древний способ выделки кожи. Это уж потом кожи стали выделывать дублением.

Так вот, дочка хозяина, Татьяна Григорьевна Кривошеина (1762–1837), стала супругой градоначальника Тюмени Силы Семеновича Прасолова (1760–1837). Вероятно, знакомство состоялось на фоне кожевенного дела, которым занимался Прасолов. Мы с коллегой Олегом Старковым нашли надгробие Татьяны Григорьевны и семейное захоронение Прасоловых прошлым летом в Парфеновском некрополе.

| Захоронение Татьяны Прасоловой на Парфёновском кладбище. Фото предоставлено Оксаной Усмановой | Захоронение Татьяны Прасоловой на Парфёновском кладбище. Фото предоставлено Оксаной Усмановой

А в соседях у Кривошеиных жили Куликовы и Мизины, и, что интересно, если проследить несколько поколений, мужчины связаны с пароходством, а невест брали из семей священников.

— Какие у музея появились возможности в новой локации? Добавятся ли какие-то мероприятия в программу музея?

— Вот так и получилось, что с Осипенко съехал музей, а на Сакко, 41 заехал многофункциональный исторический центр. В новом месте расцвели наши постоянные мероприятия, костюмные и корсетные вечеринки. Прекрасные виды для фотографий, на днях девочки фотографировались неглиже на веранде центра, боже, восторг! Как и 100–150 лет назад, также выходят по утрам купеческие дочки испить кофею на террасу.

| Фото Сергея Ермолаева | Фото Сергея Ермолаева

Конечно, будет экскурсия по улице Большой Разъездной, к сожалению, это будет рассказ в основном о потерянной старой-старинной Тюмени. Мечтаю о клубе краеведов, любителей старины, знатоков старой Тюмени и Сибири. Очень хотелось бы организовать долгоиграющий курс занятий для детей и по краеведению, и по старинным ремеслам и обрядам. Интересные уличные и дворовые локации так и просятся на бумагу, поэтому пленэры с Ольгой Белозеровой будут каждую субботу.

И, конечно, ярмарки на придомовой территории: ремесленные, традиционные и современные, ретро и винтажные. Мастера с удовольствием заходят на нашу территорию, уютно, удобно, в дождь можно расположиться в холле центра, всегда напоим чаем и согреем. А в жару у нас есть свой естественный охладитель — цокольный этаж.

Планируем открыть музей наличника, есть место и наличники. Приглашаем тюменцев присоединиться к этому социальному проекту. Готовы выставить интересные экспонаты.

Приглашаем к сотрудничеству художников с проведением занятий, музыкантов с обучением игры на пианино, преподавателей-танцоров, очень хочется проводить занятия по каллиграфии, ищем мастера.

| Фото Сергея Ермолаева | Фото Сергея Ермолаева

Уточнить график работы историко-культурного центра и записаться на мероприятия можно в группе "Музея тюменских историй" ВКонтакте.

Влада Нерадовская