Провезти велосипед и самокат на самолетах Utair можно бесплатно

| Фото: Utair ВКонтакте | Фото: Utair ВКонтакте

Стоимость провоза велосипедов и самокатов для взрослых пассажиров Utair снизится в два раза при покупке услуги онлайн. Дети до 12 лет могут провезти их бесплатно, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Для тарифов "Минимум" и "Оптимум" стоимость провоза снаряжения составит 1 тыс. 499 рублей. Для тарифов "Премиум" и "Евробизнес" услуга бесплатная. Вес велосипеда в упаковке не должен превышать 20 кг и иметь габариты до 203 см в сумме трех измерений.

Перевозка электрических самокатов возможна только в багаже при условии отсутствия в самокате литиевой батареи. Батарею емкостью до 160 Ватт-час перевозят в ручной клади.

Приобрести услугу со скидкой можно как во время покупки билета, так и после — в личном кабинете на сайте авиакомпании или в мобильном приложении.