Креативных тюменцев приглашают в Крым на фестиваль "Таврида – Арт"

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Жителей Тюменской области в возрасте от 18 до 35 лет приглашают на фестиваль "Таврида-АРТ". Он пройдет с 8 по 12 сентября в Крыму, сообщает региональный Медиацентр молодежной политики.

Заявки на участие в фестивале принимают до 1 августа на сайте tavrida.art.

Участников ждут презентации, мастер-классы, кастинги, грантовый конкурс, прослушивания и отбор на стажировки по направлениям: "Театр и кино", "Хореография", "Ивент", "Музыка", "Арт и дизайн", "Юмор", "Литература" и "Медиа".

В программе фестиваля запланированы "Мюзикл на холмах", цирковое шоу "Русский Дю Солей", фестиваль моды, Литфест с коллаборациями на стыке литературы, digital-искусства и театральных перформансов. Также пройдут фестиваль воздушных шаров и змеев, гастрономический фестиваль, спортивный фестиваль, парад маломерных судов во главе с фрегатом "Херсонес" под алыми парусами.

Помимо основной локации под Судаком событие пройдет в пяти городах Крымского полуострова. Гости и жители Крыма и Севастополя посетят лабораторию под открытым небом с уличными спектаклями, танцевальными перфомансами, музыкальными номерами, выступлениями ходулистов, живыми скульптурами и инсталляциями в стиле стимпанк.

Событие объединит 5 тыс. человек — резидентов арт-кластера, участников национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters, проектов платформы "Россия – страна возможностей", движения #МЫВМЕСТЕ, проекта "Большая перемена", а также блогеров, инфлюенсеров молодежных пабликов в социальных сетях, представителей студенческих СМИ.