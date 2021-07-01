Мюзикл "Последний секрет Шахерезады" представит в Тюмени новоуральский театр

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Мюзикл "Последний секрет Шахерезады" представит театр музыки, драмы и комедии" из Новоуральска на сцене Тюменской филармонии 17 сентября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Узнать все секреты легендарной рассказчицы предстоит не только героям постановки, но и зрителям. Продолжительность мюзикла 2 часа 50 мин.

Билеты можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения и на сайте.