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На латиноамериканском фестивале в Тюмени провели квест, квиз и мастер-класс

Общество, 17:50 19 июля 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Приобщиться к культуре Латинской Америки и пообщаться с иностранными студентами смогли горожане на ежегодном фестивале латиноамериканской культуры в Тюмени. Он впервые прошел на набережной, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В формате интерактивного квеста участники посещали станции и знакомились с традициями, национальными играми, достопримечательностями стран Латинской Америки, проверили свои знания в квизе. Мероприятие завершилось мастер-классом по латинским танцам.

"С каждым годом все больше студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна проявляют интерес к обучению в Тюменском государственном университете. Подобные мероприятия важны для обмена культурным опытом. Мы хотим, чтобы все студенты всегда чувствовали себя здесь как дома, а горожане знали, что рядом с ними в самом лучшем городе живут и учатся представители разных стран и народов", - сказал директор Центра стран Латинской Америки и Карибского бассейна ТюмГУ Хосе Мануэль Товар Солорсано.

ТюмГУ имеет несколько договоров о сотрудничестве с университетами Испании и стран Латинской Америки, реализует программы академического и научного обмена. В этом году в ТюмГУ обучаются студенты из Колумбии, Сальвадора, Перу, Эквадора, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Гаити.

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# иностранные студенты , Латинская Америка

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