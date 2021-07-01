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Тюменские наездницы победили на Кубке России по конному спорту

Спорт, 13:18 20 июля 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Тюменские спортсмены одержали победу в лично-командном Кубке России по конному спорту. Соревнования прошли на базе конноспортивного комплекса "Дубрава" в Свердловской области, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

Тюменскую область на соревнованиях представили Дарья Каморник, Татьяна Паутова, Дарья Кузьменко и Виктория Иванова. Девушки выступали под руководством тренера ОСШОР по конному спорту Николая Шабанова, который также принял участие в соревнованиях.

Участники соревновались в манежной езде, кроссе и конкуре. Дарья Кузьменко стала первой в программе "CCN2*L", а Николай Шабанов – в "легком классе 100".

Данный турнир уральский регион принимал впервые, участие в нем приняли спортсмены из разных субъектов России.

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# конный спорт

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