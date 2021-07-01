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В Тюмени автобус № 50 временно изменит схему движения

Общество, 14:59 20 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобусный маршрут № 50 в Тюмени временно изменит схему движения с 30 июля, сообщает городская администрация.

До 2 августа, на период работ по ул. 9 Мая от дома № 19а в районе пересечения с ул. Широтной, маршрут № 50 будет следовать в объезд. Автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Тюменьгортранс | Фото: Тюменьгортранс

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