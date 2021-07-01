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Телеканал "Тюменское время" расскажет о тех, кто делает город лучше

Общество, 17:02 20 июля 2021

Тюменское время | Фото: Тюменское время

Новый проект "История одной мечты" запустил телеканал "Тюменское время". Первый выпуск программы, посвящённой городу и людям, которые сделали его лучше, выйдет 20 июля в 18 часов.

Герои выпусков - лидер workout-движения в Тюмени Сергей Мехнин, велоактивист Михаил Матюхин, военный Анатолий Пусев. В трёх выпусках они расскажут о своём вкладе в развитие города. Автор цикла - журналист телеканала "Тюменское время" Ксения Танасийчук.

"История одной мечты" будет идти каждый вторник в 18 часов на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения).

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